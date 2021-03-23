Juventus'ta sular durulmuyor! Herkesin konuştuğu Igor Tudor iddiası...

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun kredisi tükenmek üzere. Son olarak sahasında Benevento'ya 1-0 mağlup olan Torino temsilcisi, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto tarafından saf dışı bırakılan ve ligde 55 puanla lider Inter'in 10 puan arkasına düşerek şampiyonluk hesaplarını mucizelere bırakan Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

IGOR TUDOR İDDİASI GÜNDEM OLDU

İtalyan teknik adamın yerine geçmesi gündemde olan Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi ve Luciano Spalletti isimlerini masaya yatıran Çizme basını, ortaya çarpıcı bir iddia attı.

La Repubblica Gazetesi, sezon sona ermeden Andrea Pirlo'nun görevine son verilmesi halinde sezon sonuna kadar takımı Igor Tudor'un çalıştıracağını yazdı. Gazete, söz konusu teknik adamların sezon ortasında takımın başına getirilmesinin yüksek maliyet doğuracağı sebebiyle Juventus yönetiminin bu fikre sıcak bakmadığını öne sürdü.

Üst düzey bir teknik adamla ani bir kontrat imzalamak istemeyen ve bu doğrultUda bir bütçesi olmayan Juventus'ta Andre Pirlo ile yolların resmen ayrılması durumunda dümene Galatasaray ve Karabükspor'un eski teknik patronu Igor Tudor geçecek.

BAŞKAN İLE KAVGA MI ETTİ?

Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin soğuk duş etkisi yaratan 1-0'lık Benevento yenilgisi sonrasında soyunma odasına indiği ve teknik direktör Andrea Pirlo'ya bağırdığı iddia edildi.

La Stampa'da yer alan habere göre; maçın bitiminden dakikalar sonra kulüp başkanı Agnelli, soyunma odası koridoruna indi. Çok kızgın ve öfkeli olan Agnelli, Pirlo ile karşılaştı. Agnelli, 1-0'lık mağlubiyet nedeniyle Pirlo'ya tepki gösterdi ve bağırdı. Mağlubiyetin sorumlusu olarak gösteren Agnelli, güçlükle sakinleştirilebildi.

RONALDO KALACAK MI?

Avrupa basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi kulüplerle adı anılan Portekizli yıldızın Juventus'tan ayrılığı gündemdeydi. İtalyan ekibinden ise konuyla ilgili resmi açıklama gelmişti.

Sky Sport Italia'ya konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutma kararı aldıklarını duyurdu. Paratici açıklamasında, ''Ronaldo'ya sahibiz. O dünyanın en iyisi ve biz de ona sıkı sıkı sarılıyoruz. Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdik.'' ifadelerini kullandı.

Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon 34 maçta 30 gole imza attı ve 5 de asist yaptı.

Bu kavganın oyuncular, antrenörler ve bazı yöneticiler tarafından da doğrulandığının altı çizildi. Başkan Agnelli ile Pirlo arasındaki iplerin tamamen koptuğu ve teknik adamın kısa süre içerisinde görevden alınacağı belirtildi.

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