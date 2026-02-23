Juventus'ta Spalletti've Comolli'nin kaderi Galatasaray'a bağlı! Dev maç öncesi kulüp kaosta

Haberin Devamı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off ilk maçında İtalyan devi Juventus’u İstanbul’da 5-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyet aldı.

Bu sezon İtalya’da da iyi performans ortaya koyamayan Juventus, 6 maç kazanamayınca ekim ayında Igor Tudor ile yollarını ayırmıştı. İtalyan ekibi Tudor yerine tecrübeli teknik adam Luciano Spalletti’yi getirdi.

GALATASARAY SONRASI JUVE YANGIN YERİ

Spaletti, kasım ayının başından bu yana oynanan 25 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 45 puan topladı. Ancak Juventus, İtalya Kupası’nda Atalanta’ya yenilip, ligde Lazio beraberliği sonrası Inter’e 3-2 yenilirken, asıl büyük darbeyi Galatasaray’dan yedi. Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, İtalyan devini 5-2 yenerek müthiş bir galibiyet alırken Juventus’u kaosa sürükledi.

Şampiyonlar Ligi’ne vedanın eşiğine gelen İtalyanlar, geçtiğimiz cumartesi günü kendi evinde Como’yo da yenilince kulüp içindeki kaos büyüdü.

SPALLETTİ İÇİN ÇOK KRİTİK HAFTA

Önümüzdeki hafta Juve ve Spalletti için çok kritik. La Gazetta Dello Sports’un haberine göre, Juventus, Galatasaray ve Roma ile iki önemli maça çıkacak. Ardından kulüp yönetimi, teknik direktörün yanı sıra genel menajer Comolli'yi de değerlendirecek.

Hepsi bir hafta içinde, belki de daha kısa sürede belli olacak Luciano Spalletti için Juventus'taki geleceği iki maçta belirlenecek: Çarşamba günü Galatasaray ve Pazar günü Roma. Bu, sadece teknik direktörü ilgilendiren bir durum değil, tüm Juventus'un itibarı için belirleyici olacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalamazlarsa, Juventus en önemli hedeflerinden birini kaçırmış olacak ve bu durumda gelecek sezonun turnuvasına katılmak, beklentilerin çok uzağında geçen kötü bir sezonu telafi etmenin tek yolu olacak. Ancak Como'ya yenilgi, Juventus’un 4. sıraya yükselme şansını sona erdirdi, Roma bir sonraki maçtan sonra, doğrudan karşılaşmayı kazanarak Juve'ye +7 fark atabilir.

FATURA SPALLETTİ’YE KESİLEBİLİR

Habere göre; Juventus'un sahibi konumundaki Exor Grubu'nun CEO'su John Elkann, Spalletti'nin sağlam temeller inşa etmek için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu kabul ediyor ve teknik direktörle doğrudan iletişim halinde. Teknik direktör, Juve'yi yaşadığı utançtan kurtulmak ve kişisel ilkeleriyle tutkusunu yeniden alevlendirmek için bir meydan okuma olarak kabul etti. Ancak Juve, takım olarak bir sonraki adımı atmak zorunda kaldığında, yani yeniden bir araya gelmek için yeterli olan seviyenin üzerine çıkmak zorunda kaldığında, deneyimiyle denge sağlayabilecek sağlam sütunların yokluğu nedeniyle parçalandı. Bu noktada, çizgiyi belirleyen ve finansal müdahaleler gerektiğinde geri adım atmayan kulüp yönetimi, Spaletti için de karar almakta zorlanmayacak.

COMOLLI MESELESİ

Spalletti'yi getiren isimler, eski teknik direktörden daha iyi sonuçlar elde etmelerine rağmen göz ardı edildiler, ancak diğerlerinden farklı olarak Spalletti kısa sürede kadroya değer kattı ve üzerine inşa edilebilecek bir temel oluşturdu. Comolli'nin öncülü Giuntoli, son aylarda Spalletti'nin yönetiminde ortaya çıkan değerlere göre Juventus'un başında olan adamın şimdiye kadar yaptığı hataların çok daha azını ödedi: son iki transfer dönemi, takımın tekrar kazanan seviyeye dönmesi için ihtiyaç duyduğu düzeyin çok altında kaldı, Openda gibi bir yedek oyuncu için harcanan 45 milyon euro buna bir örnek. Taraflar, kulüp yönetimi karşısında ortak bir cephe oluşturup son transfer seçimlerini sorgulayarak yeni bir ortak strateji belirlemedikçe, başka bir kötü sezonu kimse suçlanmadan atlatmak zor olacak. Comolli konusunda son söz Elkann'a ait.