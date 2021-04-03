Juventus'ta parti krizi büyüyor! Kadro dışı sonrası taraftar çılgına döndü

İtalyan devi Juventus'ta son günlerde yaşanan parti krizine taraftarlar da dahil oldu.

Weston McKennie'nin evinde düzenlediği ve takım arkadaşları Paulo Dybala ile Arthur'un da katıldığı partiye polis baskın düzenlemiş ve katılan herkese koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası vermişti.

Yaşanan bu olay sonrası Juventus taraftarı oyunculara tepkilerini sert bir şekilde dile getirdi. Torino ile bugün oynanacak derbi mücadelesinden saatler önce Allianz Stadı'na gelen taraftarlar, 3 futbolcuya olan tepkilerini hazırladıkları pankartla gösterdiler.

Taraftarlar pankarta, "Sadece sosyal medyayı, sponsorları ve milyonları önemsiyorsunuz. Derbiyi düşünün" ifadelerini yazdılar ve Allianz Stadı'na astılar.

"KURALLARA SAYGI DUYMALARI GEREKİYORDU"

3 oyuncunun partide yakalanmasının İtalyan basınına yansımasının ardından Juventus teknik patronu Andrea Pirlo basın toplantısında, Torino'yla oynanacak kritik derbinin kadrosuna bu oyuncuları almadığını duyurmuştu.

Pirlo açıklamasında, "Uzun yıllar bu tarz durumlarla her zaman karşılaştık ancak takım içinde yaşananlardan önce dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle böyle bir şey yapmamalılardı. Kurallara saygı duymaları gerekiyordu ve parti için doğru zaman değildi, hem de maçtan 2 gün önce... Bu kararla ilerlemek kulüp için daha doğruydu" ifadelerini kullandı.

İHBAR ÜZERİNE POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Toplam 10 kişinin yer aldığı parti için McKennie'nin komşularından gelen ihbar sonrası polis baskın düzenlemişti. Güvenlik güçlerinin villaya gelmesiyle partinin bölündüğü ve katılan kişilerin büyük şaşkınlık yaşadığı ifade edilmişti.

Salgın döneminde yaşanan bu olay sosyal medyada da tartışma konusu olmuştu.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN MERİH DERBİDE YOK

Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası eleme grubunda oynadığı Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarının kampına katılan ve sonrasında yapılan kontrollerde koronavirüs testi pozitif çıkan milli futbolcu Merih Demiral İtalya'ya dönerken, başarılı futbolcunun kulüp otelinde izolasyona alındığı belirtildi.