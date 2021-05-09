Juventus'ta Merih Demiral oynayacak mı? Hakan Çalhanoğlu önderliğindeki Milan'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

JUVENTUS

- İç sahada oynadığı son 3 maçı kalesinde gol görmesine rağmen kazanmasını bilen Juventus, Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da ikinci sırayı kaptırmamak için sahaya çıkıyor.

- Milli futbolcumuz Merih Demiral ve orta alanda Aaron Ramsey iyileşti, geçtiğimiz haftanın büyük bölümünde de takımla çalıştı. Maç kadrosunda olacaklar.

- Stoperde "Bonucci & De Ligt" ikilisini izleyeceğiz. Hücumda da "Ronaldo & Morata" olacak.

- Topun ağzında olduğu iddia edilen TD Andrea Pirlo'ya bu durum basın toplantısında soruldu ve Pirlo; "Geleceği değil, şimdiki zamanı düşünmeli ve hedeflerimize odaklanmaya devam etmeliyiz. Ligde 4 hafta kaldı, kupada da final oynayacağız. Tüm konsantrasyonumuz bu maçlarda..." dedi.

MILAN

- Sassuolo ve Lazio yenilgileri sonrası Benevento'yu deviren Milan da, Juventus gibi ikinci olmak için uğraş veriyor.

- TD Stefano Pioli de bunun bilincinde ancak ilk 4 için baktığında sonuca direkt etki edebilecek bir maç olmadığını da düşündüğünü açıkladı. "Kazanan elbette büyük bir avantaj elde edecek fakat sezonun da henüz sonunda değiliz..."

- Cezalı Samu Castillejo dışında takımda göze çarpan bir eksik yok.

- Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Alexis Saelemaekers ile Ante Rebic'in ortasında, Zlatan Ibrahimovic'in arkasında, tam hücum merkezinde görev yapacak.

- Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in savunma partnerinin Fikayo Tomori olması bekleniyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Juventus'un ligde oynadığı son 7 maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Milan'ın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Milan, Juventus'a konuk olduğu son 9 lig maçından da mağlup ayrıldı!

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Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus'a uzanan kariyerinin hikayesi...