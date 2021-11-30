Juventus'ta küme düşme tehlikesi! 15 yıl sonra olay iddia, Pjanic detayı...

Haberin Devamı

İtalya futbolunun en köklü kulüplerinden Juventus, 15 yıl sonra tekrar Serie B'ye düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya...

2006 yılında, içlerinde Juventus, Milan, Fiorentina ve Lazio gibi takımların bulunduğu Calciopoli skandalı sonrası siyah-beyazlı ekibin şike yaptığına karar verilmiş ve Juventus küme düşürülerek 2006/2007 sezonunu Serie B'de geçirmişti.

Yaşanan bu olaydan 15 yıl sonra Juventus'un yeniden Serie B'ye düşürülmesi gündeme geldi. Bu kez gerekçe, transfer hareketlerindeki yasadışı faaliyetler ve bu faaliyetlerden elde edilen haksız kazançlar...

PJANIC'İN TRANSFERİ DE OLAYIN İÇİNDE...

İtalya Tüketici Hakları Koruma Derneği (CODACONS), İtalya Olimpiyat Komitesi ile ortak yürüttüğü araştırmada, aralarında Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transferinin de olduğu 42 transferin inceleme altına alındığı ve bazı menajer komisyonlarında farklı oranlar belirlenerek usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Usulsüzlük nedeniyle Juventus'un 60 milyon euroluk açık verdiği kaydedildi.

Bu açığa neden olan en önemli transferlerin ise; Arthur, Joao Cancelo, Miralem Pjanic ve Danilo'nun olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

KÜME DÜŞÜRME VE ŞAMPİYONLUĞUN ALINMASI...

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, ortaya atılan iddiaların kanıtlanması halinde Juventus'un küme düşürüleceği ve 2020 yılında elde ettiği şampiyonluğun geri alınacağı belirtildi.

2020 ŞAMPİYONLUĞUNDA RONALDO DA VARDI

İddiaların kanıtlanması durumunda, Cristiano Ronaldo'nun da kadroda bulunduğu 2020 yılı şampiyonluğu geçersiz olacak.

"SUÇLAMALAR ÇOK CİDDİ"

CODACONS Başkanı Marco Donzelli, Juventus'un transferdeki usulsüzlükleriyle ilgili yaptığı açıklamada suçlamaların çok ciddi olduğunu ve gerekli araştırmaların mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Donzelli açıklamasında, "Potansiyel olarak yasadışı operasyonların gölgesinde kazanılan şampiyonluklar iptal edilmeli. Suçlamalar çok ciddi ve son sezonları da etkiliyor. Son yıllarda gerçek bir Juventus hakimiyeti yaşandı. Juventus, bu tür operasyonlarla rakip kulüplere karşı meşru olmayan bir şekilde avantaj kazandıysa hem şampiyonlukları elinden alınmalı hem de bir lig aşağı düşürülmeli" diye konuştu.

"YAPTIRIM UYGULANMALI"

Haberin Devamı

Federal savcılığa konuyla ilgili şikayette bulunacaklarını belirten Marco Donzelli, "Juventus, bu tür faaliyetler ile piyasa rekabetine müdahale etmişse sorumlulara yaptırım uygulanmalıdır. Bireysel sorumlulukların ötesinde kulüp de cezadan muaf olmayacak. Milyonlarca futbol taraftarını ve futbol tüketicisini korumak için Antitröst ve Federal Savcılığa, Juventus'un Serie B'ye düşürülmesi ve potansiyel yasadışı operasyonlarla elde ettiği şampiyonlukların iptali için bir şikayet sunacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

YENİ GELİŞMELER YAŞANDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; savcılık, cumartesi günü Juventus Futbol Direktörü Cherubini'nin ifadesine başvurdu ve Cherubini'yi 9 saat boyunca dinledi. Savcılık ayrıca, yönetim kurulu üyesi Maurizio Arrivabene'nin ifadesine başvurdu.

AGNELLİ VE NEDVED ÇAĞRILMADI

Haberde, kulüpten başka isimlerin de ifadeye çağrıldığı belirtilirken Başkan Andrea Agnelli ve Başkan Yardımcısı Pavel Nedved'in ifadeye çağrılmadığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, soruşturmaya başka kulüplerin de dahil edilebileceği belirtilirken ağır sonuçların ortaya çıkabileceği vurgulandı.