Juventus'ta koronavirüs paniği! 3 futbolcu...

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta koronavirüs paniği yaşanıyor.

Juventus U-23 takımının Cumartesi günü karşılaştığı Serie C takımı Pianese'den 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Acilen harekete geçen Juventus yönetimi, tüm takımların idman programlarını durdurdu ve U-23 takımında forma giyen genç oyuncuların evlerinden çıkmasını yasakladı.

Juventus'ta hiçbir futbolcuda şimdiye dek herhangi bir koronavirüs semptomu görülmediği kaydedildi.





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