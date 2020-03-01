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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 17:19,Son Güncelleme:/

Juventus'ta koronavirüs paniği! 3 futbolcu...

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Juventus, U-23 takımının Cumartesi günü karşılaştığı Serie C ekibi Pianese'den 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm idmanları iptal etti.

Spor Arena Dış Haberler |  İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta koronavirüs paniği yaşanıyor.

Juventus U-23 takımının Cumartesi günü karşılaştığı Serie C takımı Pianese'den 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Acilen harekete geçen Juventus yönetimi, tüm takımların idman programlarını durdurdu ve U-23 takımında forma giyen genç oyuncuların evlerinden çıkmasını yasakladı.

Juventus'ta hiçbir futbolcuda şimdiye dek herhangi bir koronavirüs semptomu görülmediği kaydedildi.

Juventusta koronavirüs paniği 3 futbolcu...

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