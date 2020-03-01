Juventus'ta koronavirüs paniği! 3 futbolcu...
Juventus, U-23 takımının Cumartesi günü karşılaştığı Serie C ekibi Pianese'den 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm idmanları iptal etti.
Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta koronavirüs paniği yaşanıyor.
Juventus U-23 takımının Cumartesi günü karşılaştığı Serie C takımı Pianese'den 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.
Acilen harekete geçen Juventus yönetimi, tüm takımların idman programlarını durdurdu ve U-23 takımında forma giyen genç oyuncuların evlerinden çıkmasını yasakladı.
Juventus'ta hiçbir futbolcuda şimdiye dek herhangi bir koronavirüs semptomu görülmediği kaydedildi.
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