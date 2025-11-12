Juventus'ta Kenan Yıldız krizi patlak verdi! Görüşmeler durduruldu

Haberin Devamı

Sergilediği performansla takımın değişmezlerinden biri haline gelen ve Avrupa devlerinin dikkatlerini üzerine toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunuyordu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus ile Kenan Yıldız arasında uzlaşma sağlanamadı. Taraflar arasında yapılan son zirvenin ardından görüşmelerin durdurulması kararı alındı.

JONATHAN DAVID'İN ALDIĞI MAAŞI İSTİYOR

Juventus'ta yıllık 1,7 milyon euro ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan Kenan Yıldız'ın sezon başında transfer edilen Jonathan David'in 6 milyon euroluk maaşına yakın bir maaş talep ettiği, ancak teklif edilen rakamla talep edilen rakam arasında sezon başına yaklaşık 1 milyon euroluk bir fark olduğu belirtildi.

DEVLERİN TAKİBİ SÜRÜYOR!

Kenan Yıldız için geçen yaz 67 milyon euro teklif eden ancak bu teklifi reddedilen Chelsea'nin milli futbolcuya ilgisini sürdürdüğü ve gelecek yaz transfer döneminde Real Madrid ile Arsenal'e rakip olmaya hazırlandığı ifade edildi.

Devlerin transfer savaşında Kenan Yıldız'ın bonservis bedelinin 100 milyon euroyu aşabileceği kaydedildi.

PERFORMANSI

Sezon öncesi Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta 3 gol - 2 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 4 de asist üretti.