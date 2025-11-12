×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Juventus'ta Kenan Yıldız krizi patlak verdi! Görüşmeler durduruldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Kenan Yıldız#Juventus
Juventusta Kenan Yıldız krizi patlak verdi Görüşmeler durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 11:32

İtalyan devi Juventus ile milli futbolcu Kenan Yıldız uzun süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı.

Haberin Devamı

Sergilediği performansla takımın değişmezlerinden biri haline gelen ve Avrupa devlerinin dikkatlerini üzerine toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunuyordu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus ile Kenan Yıldız arasında uzlaşma sağlanamadı. Taraflar arasında yapılan son zirvenin ardından görüşmelerin durdurulması kararı alındı.

Gözden KaçmasınKenan Yıldızın El Clasico sonrası yaptığı yorum ortalığı karıştırdı Transferde sıcak gelişmeKenan Yıldız'ın El Clasico sonrası yaptığı yorum ortalığı karıştırdı! Transferde sıcak gelişmeHaberi görüntüle

JONATHAN DAVID'İN ALDIĞI MAAŞI İSTİYOR

Juventus'ta yıllık 1,7 milyon euro ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan Kenan Yıldız'ın sezon başında transfer edilen Jonathan David'in 6 milyon euroluk maaşına yakın bir maaş talep ettiği, ancak teklif edilen rakamla talep edilen rakam arasında sezon başına yaklaşık 1 milyon euroluk bir fark olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

DEVLERİN TAKİBİ SÜRÜYOR!

Kenan Yıldız için geçen yaz 67 milyon euro teklif eden ancak bu teklifi reddedilen Chelsea'nin milli futbolcuya ilgisini sürdürdüğü ve gelecek yaz transfer döneminde Real Madrid ile Arsenal'e rakip olmaya hazırlandığı ifade edildi.

Devlerin transfer savaşında Kenan Yıldız'ın bonservis bedelinin 100 milyon euroyu aşabileceği kaydedildi.

Juventusta Kenan Yıldız krizi patlak verdi Görüşmeler durduruldu

PERFORMANSI

Sezon öncesi Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta 3 gol - 2 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 4 de asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Kenan Yıldız#Juventus

BAKMADAN GEÇME!