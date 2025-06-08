Juventus'ta Kenan Yıldız korkusu! Yeni sözleşme ve 100 milyon euro detayı

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Bu sezon Juventus'la futbol dünyasının dikkatini üzerine çeken Kenan Yıldız'ı hareketli bir yaz bekliyor olabilir.

Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'nda 9 gol, asistlikte katkı yapan Kenan'ın Juventus'un yeni genel direktörü Damien Comolli kolları sıvadı.

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KENAN'IN SÖZLEŞMESİNE ZAM YAPILACAK

Tuttuspor'da yer alan habere göre geçen yıl 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız'ın Juventus'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Türk yıldızın yıllık 1.5 milyon euroluk maaşı bulunuyor. Avrupa'da 20 yaş altı futbolcular arasında gol ve asist açısından ondan daha iyi performans gösteren tek kişi Lamine Yamal. Barcelona ile sözleşme yenileyen Yamal yıllık 20 milyon Euro bandında kazanırken, başka kulüplerden gelecek teklifler Juventus'u korkutuyor.

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Bu tehlikeyi bertaraf etmek isteyen Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Kenan Yıldızın maaşını en az 4 milyon euroya çıkarıp sözleşmesini de 2030'a kadar uzatmak istiyor.

ARSENAL, 50-60 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRDI

Öte yandan Premier Lig'de şampiyonluk özlemini sonlandırmak isteyen Arsenal, Nico Williams gibi isimleri listesine eklerken Kenan Yıldız için de hamle yapacak. Sezon başından bu yana birçok Premier Lig kulübü Kenan'ı tribünde izledi.

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Geçen sene de Kenan için teklif yapan fakat ret cevabı alan Arsenal, bu yaz kanat transferi için 50-60 milyon euroluk bütçe ayırdı. Ayrıca Kenan'ı Juventus'a kazandıran isimlerden biri olan Matteo Tognozzi şimdi Arsenal'in oyuncu izleme komitesinin başında bulunuyor. Tognozzi'nin de yıldız oyuncunun transferi için önemli bir koz olacak.

JUVE, 100 MİLYON EURO İSTİYOR

Yıldız oyuncusunu kesinlikle satmak isteyen Juventus ise Kenan için 100 milyon Euro değer biçiyor.