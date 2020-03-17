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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 21:32,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Juventus'a bir kötü haber daha! Corona virüs testi pozitif çıktı

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Son Dakika | Juventus'a bir kötü haber daha! Corona virüs testi pozitif çıktı
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İtalya Serie A takımlarından Juventus, Daniele Rugani'nin ardından Fransız oyuncu Blaise Matuidi'nin de corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Corona virüs salgını İtalya’da yayılmaya devam ederken, Serie A’daki futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor.

Juventus Kulübü’nden yapılan açıklamada, İtalyan futbolcu Daniele Rugani’nin ardından Fransız oyuncu Blaise Matuidi’nin de corona virüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavisinin sürdürüldüğü detayı paylaşıldı

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