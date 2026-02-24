Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi kaleci sürprizi

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar, ilk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılmış ve tur kapılarını aralamıştı.

Maç sonrası Juventus, Como ile karşılaşmış ve bu müsabakadan da 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

KALECİ DEĞİŞİYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Juventus'ta teknik direktör Spalletti, kaleci değişimine gitmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan bilgilere göre Spalletti, yediği goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Di Gregorio yerine, 33 yaşındaki tecrübeli eldiven Mattia Perin ile sahaya çıkmayı planlıyor.