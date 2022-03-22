Juventus'ta Dybala kararı verildi! 7 yıllık dönem sona eriyor...

Haberin Devamı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Paulo Dybala ile ilgili İtalyan ekibi son kararını açıkladı.

Juventus CEO'su Maurizio Arrivabene, yaptığı açıklamada 7 yıldır takımda bulunan Dybala ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını ve Arjantinli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını söyledi.

28 yaşındaki futbolcuyla Ekim ayından bu yana yeni sözleşme için görüşen Juventus, sözlü olarak anlaşmasına karşın resmi imzayı atmamıştı. Dün Dybala ile son görüşmeyi yapan İtalyan ekibi, kararını net olarak belirledi.

"VLAHOVIC'İ ALINCA PROJENİN MERKEZİNDEN DYBALA ÇIKTI"

Arrivabene yaptığı açıklamada, "Bugün bir toplantı yaptık ve en önemli konularımızdan biri Dybala'nın sözleşmesini yenilememek oldu. Bunu bir kez daha kendisine söyledim, samimi yaklaştım. Ocak ayında yaptığımız Vlahovic transferiyle Paulo artık Juventus projesinin merkezindeki isim olmaktan çıktı. Bu yüzden böyle bir tercihte bulunduk" dedi.

Haberin Devamı

"DÜŞÜK MAAŞ SAYGISIZLIK OLURDU"

Başarılı futbolcuya düşük teklif vermenin kolaya kaçmak olacağını söyleyen Juventus CEO'su, "Parametrelerimiz farklıydı. Kimse onun yeteneğini sorgulamadı. Olaya yaklaşım, sözleşme süresi ve mali detaylar hakkında yapılması gerekenler vardı. Paulo'ya mevcut sözleşmesinden daha düşük bir sözleşme verebilirdik ancak bu hem kolaya kaçmak hem de Paulo'ya saygısızlık olurdu. Bugünkü toplantımız açık, samimi ve saygılıydı" şeklinde konuştu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dybala'ya Inter'in yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan çok ciddi talipler olduğu ifade edilmişti. 7 sezondur Juventus forması giyen Dybala bu sezon çıktığı 29 maçta 13 gol atıp 6 asist yaptı.