Juventus'ta Cristiano Ronaldo'dan Andrea Pirlo'ya veda!
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, teknik direktörlük görevinden ayrılan Andrea Pirlo için veda mesajı yayınladı.
Serie A ekibini Juventus'ta teknik direktörlük görevinden ayrılan Andrea Pirlo için Cristiano Ronaldo'dan paylaşım geldi.
Ronaldo, sezon içerisinde sorunlar yaşadığı yönünde haberler çıkan Pirlo'ya sosyal medyadan veda etti.
Portekizli yıldızın paylaşımında "Teşekkür ederim maestro. Liderliğin altında çalışmak bir onurdu" ifadelerini kullandı.
Pirlo ile yollarını ayıran Juventus'ta teknik direktörlük görevine eski hocası Massimiliano Allegri''yi takımın başına getirmişti.
'RONALDO DA AYRILABİLİR'
İtalya basını, Cristiano Ronaldo'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağına dair iddiaları sık sık gündeme getiriyor.
2018-2019 sezonu başında Juventus'a transfer olan Ronaldo, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 3 sezonda 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazanırken 2020-21 sezonunu da gol kralı olarak tamamladı.