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GeriFutbol Juventus'ta Arjantinli oyuncu Dybala sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyecek
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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 01:02 | Son Güncelleme:

Juventus'ta Arjantinli oyuncu Dybala sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyecek

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Juventus'ta Arjantinli oyuncu Dybala sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyecek
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’un Arjantinli yıldız oyuncusu Paulo Dybala’nın bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın bu sabah kulübün J Medical kliniğindeki kontrollerden geçirildiği ve sol diz bağlarındaki sakatlık sebebiyle iyileşme süresinin 15 ila 20 gün süreceği belirtildi.

İtalyan spor basını da 27 yaşındaki oyuncunun, bu sakatlık nedeniyle İtalya Kupası'ndaki Genoa, Serie A'daki Inter maçı ve gelecek hafta Napoli ile oynanacak olan İtalya Süper Kupa finalinde yer alamayacağını yazdı.

Juventusta Arjantinli oyuncu Dybala sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyecek

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