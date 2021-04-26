Juventus'ta Andrea Pirlo ve ailesi ölüm tehditleri alıyor

Spor Arena Dış Haberler - Serie A'da bu sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve lider Inter'in 13 puan gerisine düşen Juventus'ta Andrea Pirlo, eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor.

Pirlo yönetiminde zirvenin çok uzağında kalan ve Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Juventus'ta, tek hedef İtalya Kupası. Juventus'un performansı nedeniyle geleceği tartışılan Pirlo'ya taraftarlardan tepkiler yükselirken ailesine gelen ölüm tehditleri oğlu Nicolo Pirlo'yu isyan ettirdi.

17 yaşındaki Niccolo, kendisine ait Instagram hesabından aldığı "Babanla birlikte ölmelisin" mesajı üzerine bir açıklama yayımladı.

Nicolo Pirlo, Instagram üzerinden her gün ölüm tehditleri aldıklarını ve bundan çok sıkıldıklarını söyledi.

17 yaşındaki genç Pirlo, "Annem ve babam bana düşünmeyi ve başkalarının düşüncelerini dinlemeyi öğretti. Ama her şeyin bir sınırı olduğuna ve bu sınırın artık aşıldığına inanıyorum. 17 yaşındayım ve her gün bu türden mesajlar alıyorum. Bu mesajları yaptığım herhangi bir şeyden dolayı değil, bir antrenörün oğlu olduğum için alıyorum" sözleriyle isyan etti.

Devler Ligi'nde son 16 turunda Porto'ya elenen Juve, İtalya Kupası finalinde Atalanta ile karşılaşacak.

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