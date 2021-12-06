Juventus'ta Allegri ile Morata arasında olay tartışma! Sözleri yayına yansıdı

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İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus'un Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın önüneAllegri ile Morata'nın tartışması geçti.

Ligde kötü günler geçiren Juventus, Genoa'yı 2-0 ile geçerek nefes aldı. Juventus'un gollerini 9. dakikada kornerden Cuadrado ve 82. dakikada Dybala attı.

Juventus bu sonuçla puanını 27'ye çıkardı ve lider Milan'ın 11 puan gerisinde 5. sıraya yerleşti.

ALLEGRI İLE MORATA TARTIŞTI

Maçın 73. dakikasında 1-0 öndeyken Alvaro Morata'yı kenara alan Allegri, golcü futbolcusuna tepki gösterdi. Morata'nın da Allegri'ye cevap vermesiyle ikili arasındaki gerilim yükseldi.

Allegri ve Morata arasındaki tartışmada söylenenler yayına da yansıdı. İkili arasında geçen sert konuşma şu şekilde:

*Morata söylenerek kenara gelir

Allegri: Kes sesini, kes sesini. Ne yaptığını biliyorsun...

Morata: Ne yaptım? Ne yaptım?

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Allegri: Rakibe anlamsız fauller yaptın, bu yüzden kapa çeneni.