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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Juventuslu oyuncular partide yakalandı! Koronavirüs ihlali...

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Juventuslu oyuncular partide yakalandı! Koronavirüs ihlali...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un ABD'li oyuncusu Weston McKennie ve bazı takım arkadaşlarının partisini basan İtalyan güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden futbolculara ceza kesti.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, McKennie'nin Torino sırtlarındaki villasında ev sahipliği yaptığı parti, İtalyan güvenlik güçlerinin baskınına uğradı. 

Arjantinli Paulo Dybala ile Brezilyalı Arthur'un da nişanlılarıyla birlikte bulunduğu ve toplam 10 kişinin yer aldığı akşam yemeğinin, İtalyan güvenlik güçlerinin villaya gelmesiyle bölündüğü belirtilirken, Carabinieri (İtalyan jandarması) ekiplerinin partiye katılanlara Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası kestiği bildirildi.

Haberlerde, güvenlik güçlerinin McKennie'nin villasına muhitten gelen ihbar üzerine gittiği ifade edildi.

Siyah-beyazlı oyuncuların salgın döneminde bu şekilde kalabalık ev partisinde bir araya gelmesi, sosyal medya platformlarında da tartışma konusu oldu.

 

Juventuslu oyuncular partide yakalandı Koronavirüs ihlali...

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