Juventuslu Juan Cuadrado koronavirüse yakalandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cuadrado'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun tecrit altına alındığı belirtildi. Cuadrado'da herhangi bir belirti görülmediği kaydedildi.



Kovid-19 pozitif çıkan 32 yaşındaki Cuadrado, takımının yarın lider Milan ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.

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