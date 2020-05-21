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GeriFutbol Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 19:11,Son Güncelleme:

Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

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Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.

Futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.

İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor

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