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GeriFutbol Juventuslu futbolcu Matuidi: "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde"
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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2020 - 21:36,Son Güncelleme:/

Juventuslu futbolcu Matuidi: "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde"

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Juventuslu futbolcu Matuidi: "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde"
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İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Fransız orta saha Blaise Matuidi, corona virüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.

Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım." açıklamasını yaptı.

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