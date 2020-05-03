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GeriFutbol Juventuslu Cuadrado, lösemiden ölen Andrea Fortunato'yu Adrien Rabiot'a benzetti
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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Juventuslu Cuadrado, lösemiden ölen Andrea Fortunato'yu Adrien Rabiot'a benzetti

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Juventuslu Cuadrado, lösemiden ölen Andrea Fortunato'yu Adrien Rabiot'a benzetti
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Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado, kulübün lösemi nedeniyle hayatını kaybeden futbolcusu Andrea Fortunato ile ilgili paylaşımına verdiği yanıtla skandala imza attı.

Spor Arena Dış HaberlerJuventus Kulübü, 1995 yılında lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden futbolcusu Andrea Fortunato'yu anmak için bir mesaj yayımladı. Kolombiyalı Juan Cuadrado ise bu mesaja "Rabio, bu sensin" yazdı.

Cuadrado gelen tepkiler sonrası özür diledi ve "Kulübün mesajını okumadan sadece fotoğrafa bakarak bir mesaj yazdım. Fotoğrafı görünce aklıma sadece Rabiot geldi. Tüm Juventus taraftarlarından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Andrea Fortunato 1993'te Genoa'dan Juventus'a katılmış ve 1995 yılında kendisine lösemi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Juventuslu Cuadrado, lösemiden ölen Andrea Fortunatoyu Adrien Rabiota benzetti

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