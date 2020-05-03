Juventuslu Cuadrado, lösemiden ölen Andrea Fortunato'yu Adrien Rabiot'a benzetti

Spor Arena Dış Haberler | Juventus Kulübü, 1995 yılında lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden futbolcusu Andrea Fortunato'yu anmak için bir mesaj yayımladı. Kolombiyalı Juan Cuadrado ise bu mesaja "Rabio, bu sensin" yazdı.

Cuadrado gelen tepkiler sonrası özür diledi ve "Kulübün mesajını okumadan sadece fotoğrafa bakarak bir mesaj yazdım. Fotoğrafı görünce aklıma sadece Rabiot geldi. Tüm Juventus taraftarlarından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Andrea Fortunato 1993'te Genoa'dan Juventus'a katılmış ve 1995 yılında kendisine lösemi nedeniyle hayatını kaybetmişti.





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