Juventus'a Osimhen önerisi: 'David'le birlikte 50 gollük ikili olurlar!'

Haberin Devamı

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü Jesse Marsch, Juventus'un yeni transferi Jonathan David ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazzetta dello Sport’a konuşan Marsch, Kanadalı yıldızın Serie A'da fark yaratacağını belirtirken, Victor Osimhen ile Torino ekibinde iyi bir ikili olacağını söyledi.

"HAALAND'IN ARDINDAN AVRUPA'NIN EN İYİSİ"

Juventus’un yeni transferi Jonathan David’in Serie A’da fark yaratacağını belirten Marsch, Kanadalı yıldızın potansiyeline vurgu yaptı. Marsch, “Avrupa’da Haaland’dan sonra gelen en iyi oyuncu Jonathan David. Haaland güç ve fizikse, David zeka ve teknik. Ama ikisi de gol canavarı” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Jonathan David'in transfer sürecine de değinen Marsch, oyuncunun aldığı kararı şu sözlerle anlattı; "Şampiyonlar Ligi, Kazanma kültürü ve düzenli forma şansı... David tamamen bu üç kritere üzerinden bu kararı aldı."

"OSIMHEN'LE HARİKA BİR İKİLİ OLURLAR"

Jonathan David’i kadrosuna katan Juventus’un, bir diğer hedefi Victor Osimhen. İtalyan basınında yer alan son haberlere göre, Nijeryalı golcü Torino ekibine sıcak bakıyor.

Jesse Marsch’a, olası bir Osimhen transferi sonrası David ile birlikte oynama ihtimali sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

"David ve Osimhen birlikte 50 gollük bir ikili olur. Osimhen bir santrafor, David ise daha çok ikinci forvet. Gerçekleşir mi bilemem ama teoride harika bir ikili olurlar.