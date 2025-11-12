Juventus'a bir Türk daha! Milli yıldızlar aynı takımda buluşabilir

Haberin Devamı

Roma'da özellikle Gian Piero Gasperini'nin göreve gelmesinin ardından takımın değişmezlerinden biri olan milli futbolcu Zeki Çelik'in başkent ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Gasperini'nin her seferinde övgüyle bahsettiği ve sözleşmesinin yenilenmesini istediği 28 yaşındaki tecrübeli sağ bek için transfer iddiaları da artmaya başladı.

La Gazzetta dello Sport'a göre; Kadrosunu çok fazla bonservis harcamadan yenilemek isteyen ve serbest kalacak oyuncular için arayışlarını sıklaştıran Juventus, Roma'yla henüz sözleşme yenilemeyen Zeki Çelik'in transferi için girişimlere başladı.

Haberde Roma'nın milli futbolcuyla sözleşme uzatmak istediği, Juventus'un ise sözleşme yenileme görüşmelerini yavaşlatmak umuduyla oyuncu cephesiyle ilk teması kurduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Zeki'nin Juventus'un transfer belirlediği kriterlere, maaşı da dahil olmak üzere, mükemmel bir şekilde uyduğu ve bu nedenle siyah-beyazlı takımın transferde ısrarcı olacağı kaydedildi.

ROMA'NIN İZNİNE İHTİYAÇ YOK

Ocak ayından itibaren "Bosman Kuralı" çerçevesinde istediği kulüple görüşüp sözleşme imzalayabilecek olan Zeki, bir kulüple anlaşması halinde sezon sonunda bedelsiz olarak transfer olacak.

PERFORMANSI

2022 yazında 7,5 milyon Euro ödenerek Lille'den transfer edilen Zeki Çelik, 4. sezonunu geçirdiği Roma'da bugüne dek 120 maça çıkarken 2 gol atıp 7 de asist üretti.