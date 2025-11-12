×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Juventus'a bir Türk daha! Milli yıldızlar aynı takımda buluşabilir

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Zeki Çelik#Juventus
Juventusa bir Türk daha Milli yıldızlar aynı takımda buluşabilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 14:11

Kenan Yıldız'ın formasını terlettiği İtalyan devi Juventus, Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i de kadrosuna katmak istiyor.

Haberin Devamı

Roma'da özellikle Gian Piero Gasperini'nin göreve gelmesinin ardından takımın değişmezlerinden biri olan milli futbolcu Zeki Çelik'in başkent ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Gasperini'nin her seferinde övgüyle bahsettiği ve sözleşmesinin yenilenmesini istediği 28 yaşındaki tecrübeli sağ bek için transfer iddiaları da artmaya başladı.

Gözden KaçmasınJuventusta Kenan Yıldız krizi patlak verdi Görüşmeler durdurulduJuventus'ta Kenan Yıldız krizi patlak verdi! Görüşmeler durdurulduHaberi görüntüle

La Gazzetta dello Sport'a göre; Kadrosunu çok fazla bonservis harcamadan yenilemek isteyen ve serbest kalacak oyuncular için arayışlarını sıklaştıran Juventus, Roma'yla henüz sözleşme yenilemeyen Zeki Çelik'in transferi için girişimlere başladı.

Haberde Roma'nın milli futbolcuyla sözleşme uzatmak istediği, Juventus'un ise sözleşme yenileme görüşmelerini yavaşlatmak umuduyla oyuncu cephesiyle ilk teması kurduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Zeki'nin Juventus'un transfer belirlediği kriterlere, maaşı da dahil olmak üzere, mükemmel bir şekilde uyduğu ve bu nedenle siyah-beyazlı takımın transferde ısrarcı olacağı kaydedildi.

Juventusa bir Türk daha Milli yıldızlar aynı takımda buluşabilir

ROMA'NIN İZNİNE İHTİYAÇ YOK

Ocak ayından itibaren "Bosman Kuralı" çerçevesinde istediği kulüple görüşüp sözleşme imzalayabilecek olan Zeki, bir kulüple anlaşması halinde sezon sonunda bedelsiz olarak transfer olacak.

PERFORMANSI

2022 yazında 7,5 milyon Euro ödenerek Lille'den transfer edilen Zeki Çelik, 4. sezonunu geçirdiği Roma'da bugüne dek 120 maça çıkarken 2 gol atıp 7 de asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Zeki Çelik#Juventus

BAKMADAN GEÇME!