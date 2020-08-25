Juventus yeni Merih Demiral'ları keşfetmek için Türkiye'ye geliyor

İstanbul’da üç ayrı (Beşiktaş, Başakşehir, Anadolu Yakası’nda) saha ile hizmet vermeye başlayacak olan akademi, Juventus Kulübü’nün alt yapı sistemleriyle düzenleniyor. Eylül ayının 17’sinde tanıtım lansmanı ile eğitime başlayacak olan akademide teknik detaylar, taktik bilgileri ve futbola dair her türlü eğitim verilecek. Eğitim içeriğinde İngilizce dil eğitimi, özel beslenme programları da yer alacak.

Akademi’de Juventus Kulübü’nün belirleyeceği bir İtalyan Hoca Baş Antrenör olarak görev yapacak. İstanbul’dan sonra İzmir, Antalya, Ankara, Bursa ve Mersin’de de eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Juventus Türkiye Akademi, Türkiye’de yaygın bir sistem kurmayı planlıyor.

KIZ ÇOCUKLARI JUVENTUS’TA OLACAK

Bu eğitim programında kız çocukları da yer alacak. Akademide 5-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarına eğitim verilecek. 18 yaş ve üzerindeki öğrenciler için antrenman programları ve bireysel eğitim programları da olacak.

İtalyan baş antrenör başkanlığında devam edecek çalışmalarda TFF antrenörlük lisansına sahip kişiler ve üniversitlerin Besyo Bölümü’nden mezun antrenörler görev alacak.

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