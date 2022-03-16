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Juventus Villareal maçı ile iki takım için de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçı 1-1'lik beraberlik ile tamamlayan iki takım, rövanş mücadelesinden galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak. Peki, Juventus Villareal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

JUVENTUS VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Juventus, Villareal'i konuk edecek. 16 Mart Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.