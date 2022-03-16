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Juventus Villareal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Juventus#Villareal
Juventus Villareal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Juventus Villareal maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus ile kariyerinde 2 kez karşılaşan Villareal, bu karşılaşmalardan 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Juventus Villareal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Juventus Villareal maçı ile iki takım için de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçı 1-1'lik beraberlik ile tamamlayan iki takım, rövanş mücadelesinden galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak. Peki, Juventus Villareal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler 

JUVENTUS VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Juventus, Villareal'i konuk edecek. 16 Mart Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

 

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#Juventus#Villareal

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