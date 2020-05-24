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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.05.2020 - 00:13,Son Güncelleme:

Juventus ve Napoli, Ramazan Bayramı'nı kutladı

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Juventus ve Napoli, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus ve Napoli, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Juventus kulübü, bayram mesajını, takımda forma giyen Müslüman oyuncular milli futbolcu Merih Demiral ve Bosna Hersekli Miralem Pjanic'in yer aldığı video aracılığıyla paylaştı.

Kutlama mesajında Merih Demiral, "Herkese merhaba, öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah, hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli futbolcu Pjanic de tüm Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bir diğer Serie A takımı Napoli de Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından "Dünya genelindeki bütün Müslüman taraftarlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun." mesajını paylaştıı.

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