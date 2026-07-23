Juventus ve Milan'ın kurtuluşu Galatasaray!

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İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Galatasaray’ı dün manşetine taşıdı. ‘Türk yardımı’ başlığını atan gazete sarı kırmızılıların Juventus forması giyen Gleison Bremer ile Milan’lı Rafael Leao’nun peşinde olduğunu yazdı.

Haberde İtalya’da kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kadro maliyetlerini düşürmek ve transfer bütçesi yaratabilmek adına gelen ciddi teklifleri değerlendirmek zorunda kaldıkları belirtilirken Galatasaray’ın bu 2 büyük yıldıza talip olması ‘finansal can simidi’ olarak değerlendirildi.

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DAVINSON SANCHEZ AL-AHLI’NiN RADARINDA

Dünya Kupası’nda sergilediği performansın ardından adı uzun süre Como ile anılan ancak G.Saray’ın İtalyan ekibinin önerdiği bonservisin yeterli bulunmaması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Davinson Sanchez’e Suudi Arabistan’da Al Ahli talip oldu.

Teknik direktör Okan Buruk, 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcuyu satmayı düşünmediklerini ifade etse de Al-Ahli’nin kapıyı 40 milyon eurodan açması bekleniyor.