Juventus ve Milan'a son hafta şoku: Kenan Yıldız'ın hayali suya düştü!

İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonu, oynanan son hafta karşılaşmalarıyla tamamlandı. Şampiyonluk yarışının ardından Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve küme düşen ekipler de netlik kazandı.

MILAN VE JUVENTUS ŞAMPİYONLAR LİGİ DIŞINDA KALDI

Şampiyonlar Ligi bileti için büyük heyecanın yaşandığı haftada Milan ile Juventus büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, San Siro’da Cagliari’ye 2-1 mağlup olarak Devler Ligi potasının dışında kaldı ve Avrupa Ligi bileti aldı.

Sezonun son bölümünde Luciano Spalletti’nin göreve gelmesiyle yükselişe geçen Juventus, Torino deplasmanına çıktı. Şampiyonlar Ligi bileti için hem kazanması hem de rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyordu. Ancak Roma ve Como’nun galibiyetleri sonrası siyah-beyazlı ekip sezonu ilk dört dışında tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi hakkı kazandı.

DEVLER LİGİ POTASI BELLİ OLDU: COMO TARİH YAZDI

Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Inter’in yanı sıra Napoli, Roma ve Como gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Cesc Fabregas yönetimindeki Como ise tarihinde ilk kez Devler Ligi’nde boy gösterecek.

KÜME DÜŞME HATTI NETLEŞTİ

Ligin alt sıralarında ise Lecce, sahasında Genoa’yı 1-0 mağlup ederek Serie A’daki yerini korudu. Bu sonucun ardından Hellas Verona ve Pisa’nın ardından Serie B’ye düşen son takım Cremonese oldu.