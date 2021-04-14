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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2021 - 19:51 | Son Güncelleme:

Juventus ve Inter, Moise Kean için transfer yarışında! Merih Demiral takasta kullanılacak

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Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın adı, bu kez takas iddiası ile gündemde. İtalyan devi, eski oyuncusu Moise Kean'in transferi için Merih'i takasta Everton'a göndermeye sıcak bakıyor.

Spor Arena Dış Haber - Fransız devi PSG'nin sezon başında Everton'dan kiraladığı Moise Kean, İtalyan ekiplerinin radarına girdi.

Tuttosport'un haberine göre; 21 yaşındaki forvetle Juventus ve Inter ciddi şekilde ilgileniyor. Serie A'da lider konumda bulunan Inter'in Kean için Matias Vecino ve nakit para teklif edeceği belirtildi.

EVERTON'IN HEDEFİ 50 MİLYON EURO

Kean transferini, Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak olan Sergio Agüero'nun önünde ilk sıraya koyan Juventus ise eski futbolcusu Kean için Everton'a milli futbolcu Merih Demiral'ı önermeye hazır olduğu ifade edildi. Everton ise Kean için 50 milyon euroluk bonservis bedeli hedefliyor.

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JUVENTUS MERİH TAKASINA SICAK

İngiliz ekibinin uzun süredir Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istediği bilinirken, Juventus'un bu önerisine sıcak bakabileceği öne sürüldü.

PSG'nın Bayern Münih'i elediği maçın ardından yaptığı açıklamada gelecek sezon nerede olacağını bilmediğini söyleyen ve bu sezon Fransız ekibiyle 37 maçta 18 gol kaydeden Moise Kean, 2019'da Juventus'tan Everton'a 27.5 milyon euroya transfer olmuştu.

Juventus ve Inter, Moise Kean için transfer yarışında Merih Demiral takasta kullanılacak

MERİH SATIŞ LİSTESİNDE

Koronavirüs salgını nedeniyle mali açıdan zor günler geçiren Juventus, bu sezonun ilk bölümünde 113.7 milyon euro zarar ettiğini açıklamış ve yaz transfer döneminde birçok oyuncusuna gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

İtalyan ekibinin gözden çıkardığı isimler arasında Merih Demiral da yer alıyordu.

DE LIGT VE KULUSEVSKI TAKIMDA KALACAK

Siyah-beyazlı kulüp buna karşın, Matthijs de Ligt ve Dejan Kulusevski'yi gelen hiçbir teklifi kabul etmeyecek. Juventus ayrıca Lyon'da kiralık olan Mattia De Sciglio ve Bayern Münih'e kiralanan Douglas Costa'ya da yeni sezon kadrosunda yer vermeyecek.

Juventus ve Inter, Moise Kean için transfer yarışında Merih Demiral takasta kullanılacak

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