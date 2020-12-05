Juventus, Torino derbisinde son dakika golüyle güldü

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk ekip hızlı başladı ve 9. dakikada Nicolas Nkoulou'nun golüyle öne geçti: 0-1.

Torino, maçın ilk yarısını bu skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında ABD’li Weston Mckennie'nin golüyle Juventus, maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Mücadelenin son anlarına girilirken ev sahibi takım, Leonardo Bonucci ile bir gol daha buldu ve 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Bu arada, Bonucci'nin golü sonrasında Juventus yedek kalecisi Carlo Pinsoglio, gol sevincindeki hareketleri sebebiyle hakem Daniele Orsato'dan doğrudan kırmızı kart gördü.

Müsabaka ev sahibi Juventus'un 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Juventus, puanını 20’ye çıkartarak, maç eksiği bulunan 23 puanlı lider Milan’ın ardından 2. sıraya yerleşti.

Derbiden puanla ayrılmaya yaklaşmışken son dakika golüne engel olamayan Torino ise bu sezonki 6. yenilgisini yaşadı ve 6 puanla 18. sırada yer aldı.

Milli futbolcu Merih Demiral geçirdiği sakatlık sebebiyle takımı Juventus'un maç kadrosunda yer almadı.