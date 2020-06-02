MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJuventus teknik ekibinin Cristiano Ronaldo şaşkınlığı! Karantina yaradı
GeriFutbol Juventus teknik ekibinin Cristiano Ronaldo şaşkınlığı! Karantina yaradı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.06.2020 - 17:42,Son Güncelleme:

Juventus teknik ekibinin Cristiano Ronaldo şaşkınlığı! Karantina yaradı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Juventus teknik ekibinin Cristiano Ronaldo şaşkınlığı! Karantina yaradı
Abone Olgoogle-news

Juventus'ta tüm oyunculara fiziksel testler uygulandı. Cristiano Ronaldo'nun verileri ise Juventus teknik ekibini oldukça şaşırttı.

Serie A'da maçların yeniden başlaması için geri sayım sürerken, Juventus da çalışmalarına devam ediyor. Tuttosport'un haberine göre oyuncularına bir dizi test uygulayan Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun karantina sonrası çıkan verileri ise şaşkınlık yarattı.

Habere göre Cristiano Ronaldo'nun tüm fiziksel parametreleri, karantina öncesinde yapılan son testten ve Mart ayından daha iyi durumda.

Cristiano Ronaldo, Juventus ile idmanlara dönmeden önce karantina dönemini doğduğu ada olan Madeira'da geçirmiş ve çalışmalarına bireysel olarak devam etmişti.

Juventus teknik ekibinin Cristiano Ronaldo şaşkınlığı Karantina yaradı

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle