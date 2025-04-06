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Juventus teknik direktörü Igor Tudor'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: 'Gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz!'

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#Juventus#Kenan Yıldız#Igor Tudor
Juventus teknik direktörü Igor Tudordan Kenan Yıldıza övgü dolu sözler: Gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 16:40

Bu akşam Roma'yla karşılaşacak olan Juventus'un çiçeği burnunda teknik direktörü Igor Tudor, zorlu mücadele öncesinde milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Juventus, adı transferde başta Barcelona, Liverpool ve Manchester United gibi Avrupa devleriyle anılan milli futbolcu Kenan Yıldız'ı çok iyi bir teklif gelmediği müddetçe bırakmayı düşünmüyor.

Takımın değişmezlerinden biri haline gelen Kenan Yıldız; Federico Gatti, Michele Di Gregorio ve Manuel Locatelli'nin ardından siyah-beyazlı kulüpte bu sezon en çok süre alan 4. oyuncu konumunda.

TUDOR'DAN KENAN YILDIZ ÖVGÜSÜ: 'KENDİSİNİ FUTBOLA ADAMIŞ DURUMDA!'

Bu akşam Roma'yla oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunan Juventus teknik direktörü Igor Tudor, milli futbolcuyla ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Juventus teknik direktörü Igor Tudordan Kenan Yıldıza övgü dolu sözler: Gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz

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Kenan'ın kendisini futbola adadığını söyleyen Tudor, "Kenan'ın yeteneği ortada ve hepimiz bunu görüyoruz. Her futbolcunun gelişmesinde ve çalışmasında istikrar olmalı, gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz. Kenan Yıldız kendisini futbola adamış bir oyuncu, hala yapacağı çok iş var ama başlangıç noktası çok iyi" ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Kenan Yıldız, 7 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki genç oyuncunun Juventus'la Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunuyor.

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#Juventus#Kenan Yıldız#Igor Tudor

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