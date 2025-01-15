Juventus seriyi bozmadı, 13 yaptı! Kenan Yıldız ve Nicolo Zaniolo...

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İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus, deplasmanda karşılaştığı Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini konuk Juventus'ta Pierre Kalulu açtı ve 54. dakikada skoru 1-0 yaptı.
Juventus'un golüne 78. dakikada Mateo Retegui ile karşılık veren Atalanta skoru belirledi: 1-1.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı. Atalanta'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde çıktığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılan Juventus, toplam 20 karşılaşmada 13. beraberliğini aldı. Torino ekibi, 34 puanla 5. sırada yer aldı. Atalanta ise 43 puanla 3. sırada kaldı.
Serie A'nın 21. haftasında Juventus, dev maçta Milan'ı konuk edecek. Atalanta ise lider Napoli'yi ağırlayacak.