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Juventus seriyi bozmadı, 13 yaptı! Kenan Yıldız ve Nicolo Zaniolo...

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#Juventus#Atalanta#Serie A
Juventus seriyi bozmadı, 13 yaptı Kenan Yıldız ve Nicolo Zaniolo...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 01:08

İtalya Serie A'nın 20. haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın oynadığı maçta Juventus, Atalanta ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus, deplasmanda karşılaştığı Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini konuk Juventus'ta Pierre Kalulu açtı ve 54. dakikada skoru 1-0 yaptı.

Juventus'un golüne 78. dakikada Mateo Retegui ile karşılık veren Atalanta skoru belirledi: 1-1.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı. Atalanta'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde çıktığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılan Juventus, toplam 20 karşılaşmada 13. beraberliğini aldı. Torino ekibi, 34 puanla 5. sırada yer aldı. Atalanta ise 43 puanla 3. sırada kaldı.

Serie A'nın 21. haftasında Juventus, dev maçta Milan'ı konuk edecek. Atalanta ise lider Napoli'yi ağırlayacak. 

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#Juventus#Atalanta#Serie A

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