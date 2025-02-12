Juventus, PSV karşısında avantajı kaptı! Kenan Yıldız...

Güncelleme Tarihi:
İtalya Serie A devi Juventus ile Hollanda temsilcisi PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kozlarını paylaştı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Weston McKennie ve 82. dakikada Mbangula kaydetti. PSV'nin sayısı ise 56. dakikada Ivan Perisic'ten geldi.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 46. dakikada yerini Mbangula'ya bıraktı.
Bu skorun ardından Juventus, rövanş öncesi avantajlı konuma geçti.
Eşleşmenin rövanşı, 19 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda'da oynanacak.