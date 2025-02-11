Juventus PSV Eindhoven maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:34
Juventus - PSV Eindhoven maçı, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında futbolseverlerle buluşacak. İtalya'nın köklü kulübü Juventus, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak. Geçtiğimiz sezondan bu yana Avrupa'da dikkat çeken iki takımın mücadelesinde, Juventus'un 3-1'lik galibiyetinin ardından bu sezon da birbirlerine üstünlük kurmak için sahada olacak. Peki, Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Juventus - PSV Eindhoven maçı, her iki takımın da bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüveninde kritik bir noktada gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sezon, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Hollanda temsilcisi PSV'yi 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Bu yıl ise, iki ekip arasındaki bu eşleşme daha büyük bir öneme sahip. Juventus, 15 maçlık bir Avrupa serisinde Hollanda kulüpleri karşısında yalnızca üç mağlubiyet alırken (7G 5B), son 11 karşılaşmasının yedisinden galip ayrıldığını gözler önüne seriyor. Diğer tarafta, PSV Eindhoven, son dönemdeki Avrupa performansıyla dikkat çekiyor. İtalya takımlarıyla oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan PSV, zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Peki, Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar.
JUVENTUS PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi grup aşaması kapsamında Juventus - PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Şubat 2025 tarihinde saat 23:00'te TRT Spor ekranlarında olacak.
JUVENTUS - PSV EİNDHOVEN MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Juventus, Hollanda takımlarıyla oynadığı 15 Avrupa kupası maçının sadece üçünü kaybetti (7G 5B). Bu süreçte son 11 karşılaşmanın 7’sini kazandı.
- PSV Eindhoven, İtalyan takımlarıyla oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçında yalnızca bir beraberlik aldı ve dört kez mağlup oldu.
- Juventus, evinde oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçının ikisini kaybetti. Bu, turnuva tarihinde en fazla iç saha mağlubiyeti yaşadığı sezonlardan biri.
- PSV Eindhoven, 2004/05-2006/07 arasında ilk kez üst üste iki sezon grup aşamasını geçmeyi başardı.
- Juventus, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maçlarının %64'ünde berabere kaldı (495 dakika).
- PSV, savunma aksiyonu başına rakiplerine en az pas yaptıran takımlardan biri (9.2 pas/kırılma).
- Juventus'ta en fazla şut pası veren oyuncu Jamal Musiala (90 dakika başına 3.9), bu alanda Malik Tillman’ı geride bırakmış durumda.
- Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un savunma oyuncusu Federico Gatti, 105 kez topu öne taşıyarak bu alanda dikkat çekiyor.
- PSV’nin savunma oyuncusu Olivier Boscagli, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla hat kıran pas atan ikinci oyuncu konumunda (125).