Juventus PSV Eindhoven maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Haberin Devamı

Juventus - PSV Eindhoven maçı, her iki takımın da bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüveninde kritik bir noktada gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sezon, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Hollanda temsilcisi PSV'yi 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Bu yıl ise, iki ekip arasındaki bu eşleşme daha büyük bir öneme sahip. Juventus, 15 maçlık bir Avrupa serisinde Hollanda kulüpleri karşısında yalnızca üç mağlubiyet alırken (7G 5B), son 11 karşılaşmasının yedisinden galip ayrıldığını gözler önüne seriyor. Diğer tarafta, PSV Eindhoven, son dönemdeki Avrupa performansıyla dikkat çekiyor. İtalya takımlarıyla oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan PSV, zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Peki, Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar.

Haberin Devamı

JUVENTUS PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi grup aşaması kapsamında Juventus - PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Şubat 2025 tarihinde saat 23:00'te TRT Spor ekranlarında olacak.

JUVENTUS - PSV EİNDHOVEN MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ