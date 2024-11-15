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Juventus, Paul Pogba ayrılığını resmen açıkladı!

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#Juventus#Pogba#CAS
Juventus, Paul Pogba ayrılığını resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 22:31

Juventus, Paul Pogba'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

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Doping cezası sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Paul Pogba için resmi açıklama geldi.

Juventus, Fransız yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus ve Paul Pogba, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sportif performans sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını duyurur. Kulüp, Paul'a profesyonel geleceği için en iyi dileklerini sunar." ifadeleri yer aldı.

Cezası 4 ay sonra bitecek

2023'ün ağustos ayında verdiği örnekte dopinge rastlanmasıyla 4 yıllık men cezası alan Pogba, CAS'tan aldığı indirim sayesinde 11 Mart'tan itibaren yeniden forma giyebilecek.

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#Juventus#Pogba#CAS

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