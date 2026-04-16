Juventus, Osimhen'e teklif yapamadı! Transfer iptal

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 11:30

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, kulübü ile sözleşmesini yenilemesinin ardından Osimhen'in transferini istedi ancak bu operasyon gerçekleşmedi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen için Juventus, resmi teklif yapmaya hazırlanıyordu.

Luciano Spalletti, Juventus ile sözleşmesini yinelemesinin ardından kulübünden Osimhen transferini istedi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE YAKTI

Juventus idarecilerinin Osimhen için girişimde bulunacağı esnada, Galatasaray'ın Napoli ile yaptığı anlaşmadaki 'İtalya'ya satılamaz' maddesi, operasyonun gerçekleşmemesine sebep oldu.

'GALATASARAY TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALIR'

Galatasaray'ın Napoli ile yaptığı sözleşmede, Osimhen'in 2 yıl içinde İtalya'ya satılması halinde 75 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalır maddesi konulmuştu.

 

