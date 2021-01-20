Juventus Napoli Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İki hasım karşı karşıya!

Juventus Napoli Süper Kupa mücadelesi geçmişlerinde kötü anıları bulunan iki teknik adamı karşı karşıya getirecek. Gattuso, 2013 yılında yapmış olduğu açıklamada Pirlo'yu asla affedemeyeceğini ve bunun nedeninin de kendisine yapmış olduğu kötü bir şaka olduğunu açıklamıştı. Bir restoranda yemek yerken Gattuso'nun masadan kalkmasını fırsat bilerek telefonunu alan Pirlo, AC Milan Başkanına Gattuso'nun kız kardeşini öneren bir mesaj göndermiş ve ikilinin arası bu olaydan sonra açılmıştı. Peki, yıllar sonra teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek Pirlo ve Gattuso'nun Juventus Napoli Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

JUVENTUS NAPOLİ SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Juventus Napoli Süper Kupa finali, 20 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı izlenebilecek.

İki takım geçen sezon İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaşırken, Napoli rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu.



İtalya Süper Kupası'nı Juventus 8 kez müzesine götürdü. Napoli ise 1990 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.

GATTUSO-PİRLO ÇEKİŞMESİ

Serie A ekibi AC Milan'da oynadığı dönemde sergilediği performansla akıllara kazınan eski futbolcu Gennaro Ivan Gattuso, İtalya'da katıldığı bir televizyon programında anlattığı Andrea Pirlo ile ilgili anısı ile gündeme oturdu.

Gattuso, Andrea Pirlo'nun göründüğü gibi biri olmadığını ima ederken, İtalyan orta saha oyuncusunun kendisine yaptığı tatsız şakayı şu ifadelerle aktardı:

"Pirlo'nun yüzüne baktığınızda bir melek görüyorsunuz ama aslında O fırlamanın teki, her zaman şakalar yapar, hareketsiz duramaz, her zaman kafasının içindeki şeyleri hayata geçirir.

Bir gün Milanello'da yemek yiyordum ve telefonumu masada bırakma gibi parlak bir fikre sahiptim, bunun ardından Pirlo o dönemki AC Milan Başkanı Adriano Galliani ve Sportif Direktör Ariedo Braida'ya kızkardeşimi öneren bir kısa mesaj gönderdi."