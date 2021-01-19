Juventus Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya'da Süper Kupa heyecanı devam ediyor!

İtalya'da Süper Kupa heyecanı başlıyor. Juventus ile Napoli'nin şampiyonluk mücadelesi vereceği final maçı öncesi nefesler tutuldu. Ülkemizdeki futbolseverler de maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair son gelişmeler ve ayrıntıları araştırıyor. İşte, Juventus Napoli Süper Kupa final maçından son bilgiler...

Serie A'nın son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası şampiyonu Napoli'nin Mapei Stadı'nda karşılaşacağı final mücadelesi, 20 Ocak Çarşmaba akşamı TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İtalya Süper Kupası'nı Juventus 8 kez müzesine götürdü. Napoli ise 1990 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.