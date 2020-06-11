Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İtalya'da derbi heyecanı

İtalya Ligi'nin iki ezeli rakibi Juventus ve Milan, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında mücadele edecek. İlk maçı Ronaldo ve Rebic'in golleri ile 1-1 tamamlayan Juventus ve Milan, ikinci karşılaşma için doğru 11 ile sahada olacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşma, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

JUVENTUS MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan'ı konuk edecek. 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'da oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

JUVENTUS'TA RONALDO DEPREMİ

İtalya'da yayın yapan Radio Rossonera'ya göre, Cristiano Ronaldo bu sezon sonunda Juventus'la karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrılacak. Portekizli yıldızın yeni adresi eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi Paris Saint-Germain de olabilir.

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta geçirdiği iki sezonun ardından İtalyan devinden ayrılabilir. Portekizli yıldızla ilgili transfer ddiası İtalyan basınından geldi.