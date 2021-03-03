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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Juventus, McKennie'nin bonservisini aldı

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Juventus, McKennie'nin bonservisini aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiraladığı ABD'li oyuncu Weston McKennie'nin bonservisini aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Schalke 04'ten kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu McKennie için sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı, 18,5 milyon avro karşılığında bonservisinin alındığı bildirildi.

McKennie, bu sezon siyah-beyazlı formayla 31 maça çıkarken 5 gol attı, 1 kez de İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısı yaşadı.

Juventus, McKennienin bonservisini aldı

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