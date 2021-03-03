Juventus, McKennie'nin bonservisini aldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Schalke 04'ten kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu McKennie için sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı, 18,5 milyon avro karşılığında bonservisinin alındığı bildirildi.

McKennie, bu sezon siyah-beyazlı formayla 31 maça çıkarken 5 gol attı, 1 kez de İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısı yaşadı.

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