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Haber Giriş: 06.06.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Juventus, Marash Kumbulla'yı bitirdi!

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 İtalyan ekibi Juventus, Verona'nın 20 yaşındaki Arnavut futbolcusu Marash Kumbulla'yı kadrosuna katmak üzere.

Serie A takımlarından Juventus, bir yandan sezonun geri kalan haftaları için hazırlanırken, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juve, Verona'nın defans oyuncu Marash Kumbulla ile anlaşma sağladı. Juventus'un bu transfer için kasasından 32 milyon Euro çıkacağı belirtilirken, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Resmi açıklamanın da kısa zamanda açıklanması bekleniyor.

Verona ile bu sezon 19 resmi maça çıkan Marash Kumbulla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Kumbala bu sezon ayrıca 1 kez de gol sevinci yaşadı.

Arnavut futbolcuya Inter, Napoli, Lazio, Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin de ilgisi olduğu iddia edilmişti.

 

Juventus, Marash Kumbullayı bitirdi

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