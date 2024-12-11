Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

Manchester City, Devler Ligi'nde bu sezon 8 puanla 20. sırada bulunuyor. Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus ise ligde son olarak Bologna ile berabere kaldı. Juventus ise bu sezona iyi başlarken 2 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde son 3 maçını kazanamadı. Peki, Juventus Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Manchester City hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte detaylar...





JUVENTUS - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?





Juventus - Manchester City maçı 11 Aralık Çarşamba TSİ 23.00’da başlayacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.





Manchester City ile Avrupa kupalarında daha önce 6 kez karşılaşan Juventus, karşılaşmalardaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. 1976 yılında UEFA Kupası'nda oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Juventus, sonrasında Manchester City karşısında 3 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı. Ancak, Manchester City'nin, Juventus ile oynadığı son 5 Avrupa kupası maçında galibiyet alamaması, bu karşılaşmanın heyecanını artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Manchester City, Juventus karşısında uzun süreli galibiyet hasretiyle sahada olacak.



KENAN YILDIZ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?





Seri A'da son olarak Bologna karşısında maça 64. dakikada dahil olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Manchester City karşılaşmasında ilk 11'de yer alması bekleniyor.





MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER



- Juventus, evinde oynadığı son 6 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 2'sini kazanabildi. Ayrıca, son 40 iç saha maçında bu kadar çok mağlubiyet yaşamamıştı (4 mağlubiyet). Ancak, Juventus son dönemlerde özellikle Avrupa kupalarında istikrarlı bir şekilde yenilmezlik serisi yakalamış durumda.

- Diğer yandan, Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı son 5 maçta galip gelememişken, aynı zamanda son iki maçında yedi golle savunmasında zafiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde önceki 3 maçında kalesini gole kapatan City, savunma anlamında ciddi bir geri adım atmış gibi görünüyor.

- Ayrıca, Juventus’un bu sezonki maçlarındaki topla oynama süreleri oldukça dikkat çekiyor. Juventus, maç başına ortalama 14.1 saniye topla oynama süresiyle, Manchester City ise 17.2 saniye ile bu alanda Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek sekans sürelerine sahip 5 takımdan biri. Bu, her iki takımın da hücumda hızlı ve etkili oyun tarzını yansıtan bir istatistik.

- Rico Lewis (Manchester City), turnuvada 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla şut pası veren isim (13) olurken, Francisco Conceiçao (Juventus) da 18 çalımla sezonun en başarılı oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Bu istatistikler, maçın ne kadar tempolu geçeceğini ve bireysel performansların kilit rol oynayacağını gösteriyor.

- Matheus Nunes, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2+ asist yapan tek Manchester City oyuncusu olarak, takımı adına önemli bir rol üstleniyor ve Angel Di Maria ile birlikte turnuvada en fazla net gol pozisyonu yaratan oyuncu konumunda. Bu da Manchester City'nin hücum gücünün yüksek olduğunu işaret ediyor.