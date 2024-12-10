Juventus Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Juventus - Manchester City MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Juventus, evinde oynadığı son 6 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 2'sini kazanabildi. Ayrıca, son 40 iç saha maçında bu kadar çok mağlubiyet yaşamamıştı (4 mağlubiyet). Ancak, Juventus son dönemlerde özellikle Avrupa kupalarında istikrarlı bir şekilde yenilmezlik serisi yakalamış durumda.

Diğer yandan, Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı son 5 maçta galip gelememişken, aynı zamanda son iki maçında yedi golle savunmasında zafiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde önceki 3 maçında kalesini gole kapatan City, savunma anlamında ciddi bir geri adım atmış gibi görünüyor.

Ayrıca, Juventus’un bu sezonki maçlarındaki topla oynama süreleri oldukça dikkat çekiyor. Juventus, maç başına ortalama 14.1 saniye topla oynama süresiyle, Manchester City ise 17.2 saniye ile bu alanda Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek sekans sürelerine sahip 5 takımdan biri. Bu, her iki takımın da hücumda hızlı ve etkili oyun tarzını yansıtan bir istatistik.

Rico Lewis (Manchester City), turnuvada 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla şut pası veren isim (13) olurken, Francisco Conceiçao (Juventus) da 18 çalımla sezonun en başarılı oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Bu istatistikler, maçın ne kadar tempolu geçeceğini ve bireysel performansların kilit rol oynayacağını gösteriyor.

Matheus Nunes, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2+ asist yapan tek Manchester City oyuncusu olarak, takımı adına önemli bir rol üstleniyor ve Angel Di Maria ile birlikte turnuvada en fazla net gol pozisyonu yaratan oyuncu konumunda. Bu da Manchester City'nin hücum gücünün yüksek olduğunu işaret ediyor.