Juventus, Avrupa kupalarında Lyon'u konuk ettiği iki maçta da rakibine mağlup olmazken, Şampiyonlar Ligi'ndeki tek karşılaşma berabere bitmişti. İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Avrupa kupası maçının dördünü kaybeden Lyon, son galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Fiorentina karşısında almıştı. Juventus, sahasında oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi eleme turumu maçının ikisinden mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda oynadığı son 10 maçı kazanamayan Lyon, son galibiyetini Şubat 2006'da PSV karşısında almıştı. İlk maçını kaybettiği son 11 Şampiyonlar Ligi eleme turunun beşinde yoluna devam eden Juventus, bunu en son geçen sezon son 16 turunda başarmıştı. Son 10 Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçının dokuzunu kaybeden Lyon, bu karşılaşmalarda 25 gol yedi ve sadece 5 gol atabildi. İç sahada oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında 18 gol atan Juventus forveti Cristiano Ronaldo, bu süreçte dört hat-trick yaptı.

Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, turun ilk karşılaşmasında Juventus'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 29'uncu maçta altıncı galibiyeti almıştı. Kupa tarihinde 30+ maça çıkan çalıştırıcılar arasında 6 ya da daha az galibiyet alan sadece iki isim var: Walter Smith & Dusan Bajevic.

Lyon'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şubat 2018'den bu yana çıktığı 10 iç saha karşılaşmasını kaybetmedi. Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunda Lyon formasıyla Houssem Aouar'dan daha fazla gol katkısı sağlayan tek isim Memphis Depay.

Juventus Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus Lyon maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.