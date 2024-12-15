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Juventus lig sonuncusuna karşı puanı 90+5'te kurtardı! Kenan Yıldız...

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#Juventus#Kenan Yıldız#Venezia
Juventus lig sonuncusuna karşı puanı 90+5te kurtardı Kenan Yıldız...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 01:20

İtalya Serie A 16. hafta maçında Juventus, ligin son sırasındaki Venezia ile 2-2 berabere kaldı. Kenan Yıldız'ın 90 dakika forma giydiği amçta Juventus puanı 90+5'te gelen penaltı golüyle kurtardı.

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İtalya Serie A 16. hafta maçında Juventus, Venezia ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Juventus, 19. dakikada Gatti'nin golüyle öne geçti. 61'de Ellertsson ile eşitliği yakalayan Venezia, 83. dakikada Idzes ile öne geçti.

Juventus'a puanı getiren gol 90+5'te Vlahovic'in penaltı golüyle geldi.

Ligde üst üste 4. kez beraberlik alan Juventus puanını 28'e yükseltti. Son sıradaki Venezia ise 10 puana çıktı.

KENAN YILDIZ'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Kenan Yıldız'ın 49. dakikada attığı gol, elle oynama sebebiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

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#Juventus#Kenan Yıldız#Venezia

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