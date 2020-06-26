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Juventus Lecce maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus, sahasında Lecce'yi ağırlıyor. Salgından sonra İtalya Kupası finalinde karşılaştığı Napoli'ye penaltı atışları neticesinde 4-2 kaybeden Juve, Serie A'da geçen hafta ise Bologna'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Peki Juventus Lecce maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Siyah-beyazlıların en yakın takipçisi Lazio ise 21 maç sonra Atalanta'ya 3-2 mağlup olunca, aralarındaki puan farkı 4'e çıktı.
Juventus Lecce maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Juventus Lecce maçı 22:45'te başlayacak. Mücade Spor Arena'dan canlı olarak takip edilebilecek..
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