Juventus Lazio maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Lazio ile oynadığı son yedi Serie A maçının ikisini kaybeden Juventus, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 29 karşılaşmada almıştı.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Juventus ile berabere kalan Lazio, 2005/06'dan bu yana ilk kez bir sezondaki iki karşılaşmayı da kaybetmemek için sahaya çıkıyor. Evinde oynadığı son dört Serie A maçını gol yemeden kazanan Juventus, daha uzun bir seriyi en son Mart 2018'de yakaladı. Son iki deplasman maçını kaybeden Lazio, 2015'ten bu yana Serie A'da üst üste üç dış saha yenilgisi almıyor.

Cristiano Ronaldo'nun Serie A kariyerinde Parma'nın ardından en fazla gol attığı takım Lazio.

JUVENTUS LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Juventus Lazio maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.