Juventus, Kostic'in bonservisinde indirime gitti! İşte Fenerbahçe'den istenen son rakam!

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Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiraladığı Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic, sergilediği performansla hem teknik direktör Jose Mourinho'yu hem de sarı-lacivertli taraftarları etkilemeyi başalardı.

Portekizli teknik adamın takımda tutulması yönünde rapor verdiği iddia edilen Sırp oyuncu için Fenerbahçe yönetimi hareke geçti.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Juventus'un 32 yaşındaki yıldız futbolcu için 5 ila 6 milyon Euro aralığında bir bonservis beklentisi olduğunu duyurmuştu.

JUVENTUS İNDİRİME GİTTİ!

Tuttosport gazetesinin bugünkü haberine göre; Juventus, Kostic için talep ettiği bonservis bedelinde indirime gitti. Siyah-beyazlılar, Sırp oyuncu için 4 milyon Euro'ya kadar inmiş durumda.

Juventus'un Kostic'in ayrılığıyla hem cüzi de olsa bir miktar parayı kasaya koymayı hem de yıllık 5 milyon Euro'yu aşan brüt maaş yükünden kurtulmayı planladığı belirtiliyor.

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FENERBAHÇE RAKAMI DAHA AŞAĞI ÇEKMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin ise 32 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro bonservisi yüksek bulduğu ve rakamı biraz daha aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME DÜŞÜNÜLÜYOR

Fenerbahçe'de bonservisinin alınması halinde Kostic'le 2+1 yıllık sözleşme imzalanmasının planladığı, Kostic'in de İstanbul'daki hayatından memnun olduğu için sarı-lacivertlilerde kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

FILIP KOSTIC'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 29 resmi maçta görev yapan Filip Kostic, 2 gol - 7 asistlik performans sergiledi.

Asıl pozisyonu sol kanat olan Kostic, Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından zaman zaman sol kanat beki olarak da görev yapıyor.