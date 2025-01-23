Juventus, Kolo Muani'ye kavuştu

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Juventus yılan hikayesine dönen Kolo Muani transferinde mutlu sona ulaştı.

Birkaç gündür Torino'da bulunan Kolo Muani, PSG'nin kiralık oyuncu kotasının dolu olması sebebiyle resmi imzayı atamıyordu. PSG, Villarreal'de kiralık olarak forma giyen Juan Bernat'ın sözleşmesini feshedince Kolo Muani'nin önündeki engel de kalkmış oldu.

26 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak Juventus forması giyecek.

Siyah-beyazlı kulüp Kolo Muani'nin 20 numaralı formayı terletecek.

Eylül 2023'te 95 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan Kolo Muani, PSG formasıyla 1.5 yılda 54 maça çıkıp 11 gol - 7 asistlik performans sergiledi.