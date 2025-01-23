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Juventus, Kolo Muani'ye kavuştu

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#Juventus#Randal Kolo Muani#PSG
Juventus, Kolo Muaniye kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 17:24

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, PSG'nin yıldız futbolcusu Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

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Juventus yılan hikayesine dönen Kolo Muani transferinde mutlu sona ulaştı.

Birkaç gündür Torino'da bulunan Kolo Muani, PSG'nin kiralık oyuncu kotasının dolu olması sebebiyle resmi imzayı atamıyordu. PSG, Villarreal'de kiralık olarak forma giyen Juan Bernat'ın sözleşmesini feshedince Kolo Muani'nin önündeki engel de kalkmış oldu.

26 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak Juventus forması giyecek.

Siyah-beyazlı kulüp Kolo Muani'nin 20 numaralı formayı terletecek.

Eylül 2023'te 95 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan Kolo Muani, PSG formasıyla 1.5 yılda 54 maça çıkıp 11 gol - 7 asistlik performans sergiledi.

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#Juventus#Randal Kolo Muani#PSG

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