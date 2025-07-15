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Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatıyor: Milli futbolcunun maaşına dev zam!

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#Juventus#Kenan Yıldız#İtalya Serie A
Juventus, Kenan Yıldızın sözleşmesini uzatıyor: Milli futbolcunun maaşına dev zam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 16:04

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Barcelona ve Bayern Münih'in talip olduğu milli futbolcu Kenan Yıldız'ın maaşında büyük oranda iyileştirmeye giderek sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

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Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sergilediği performansla başta Barcelona ve Bayern Münih olmak üzere Avrupa devlerinin ilgisini çekmiş durumda.

Oyun tarzıyla idolü Del Piero'ya benzetilen ve siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen 20 yaşındaki genç yıldızını kaybetmek istemeyen Juventus, 10 numaralı formayı verdiği milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

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Tuttosport gazetesinin haberine göre; Juventus, Kenan Yıldız'la yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

YÜZDE 150'NİN ÜZERİNDE ZAM ALACAK!

Buna göre Juventus, Kenan Yıldız'ın 2029'da bitecek olan sözleşmesini 2030'a dek uzatacak.

Milli futbolcunun 1.5 milyon euro olan yıllık maaşına da yüzde 150'nin üzerinde zam yapılarak 4 milyon euroya çıkarılacak.

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Siyah-beyazlı kulübün resmi duyuruyu önümüzdeki birkaç gün içinde yapması bekleniyor.

Juventus, Kenan Yıldızın sözleşmesini uzatıyor: Milli futbolcunun maaşına dev zam

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda 48 maça çıkıp 9 gol - 7 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giydiği 4 maçta ise 3 gol - 2 asist üreterek takımın yıldızı olmuştu.

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#Juventus#Kenan Yıldız#İtalya Serie A

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